Piano AL.Via: agevolazioni ed esenzioni per gli operatori economici

ALESSANDRIA - Un incontro per spiegare ai diversi rappresentanti delle associazioni datoriali e di categoria le agevolazioni, le esenzioni e le informazioni di dettaglio per gli operatori economici e commerciali. In teleconferenza erano presenti il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, gli assessori comunali Cinzia Lumiera (Bilancio e Tributi) e Mattia Roggero (Commercio e Marketing territoriale), insieme al dirigente e ai funzionari comunali competenti in materia.

L’insieme delle informazioni fornite, in coerenza con le vigenti normative nazionali, sono state individuate dal Piano AL.Via (approvato dalla Giunta Comunale) e definite da una Deliberazione di Giunta Comunale.

Con l’approvazione del proprio Piano AL.Via la Giunta Comunale ha infatti deciso di fronteggiare la grave crisi generata dall’emergenza pandemica sostenendo imprese e famiglie con l’adozione di misure specifiche per il rilancio economico e sociale di Alessandria.

Le informazioni di dettaglio per quanto riguarda l’ambito commerciale ed economico-imprenditoriale hanno preso in considerazione i seguenti aspetti:

Cosap – Canone Occupazione Suolo Pubblico

Affissioni e Pubblicità

Tari

Imu

Imposta di soggiorno

Provvedimenti generali

La scheda tecnico-informativa