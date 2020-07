Plastic Free July: la sfida per ridurre la plastica monouso

ALESSANDRIA - Erica Pro Natura Alessandria e Riprenditi Alessandria promuovono in provincia le attività del Plastic Free July, un movimento globale nato a Perth, in Australia, che invita i cittadini ad eliminare la plastica monouso nel mese di luglio di ogni anno, dal 2011. Le associazioni alessandrine, ispirandosi all'iniziativa internazionale, lanciano la sfida No Plastic Week Challeng, invitando tutti ad eliminare, o almeno ridurre, per una settimana, la plastica monouso.

La sfida partirà lunedì 20 e finirà domenica 26 luglio: i partecipanti sono invitati a fotografare (e, se possibile, a pesare) i rifiuti di plastica prodotti nei giorni precedenti e poi quelli eventualmente creati durante la settimana della sfida.

Per condividere le buone prassi messe in atto e i risultati ottenuti, sensibilizzando così il maggior numero possibile di cittadini, i partecipanti sono invitati a postare foto dei rifiuti prodotti (anche il peso, se possibile) e riflessioni personali sulla pagina Facebook dell'iniziativa “Plastic Free July Alessandria”.

I vincitori della sfida, coloro che saranno riusciti a non produrre nessun rifiuto di plastica, sono invitati a postare la foto della propria mano in segno di vittoria.

L'obiettivo è aumentare la consapevolezza e, di conseguenza, il senso di responsabilità di tutti i cittadini. Poche persone, infatti, si rendono conto della mole di rifiuti di plastica che producono ogni giorno e, di conseguenza, dell'impatto che hanno i loro consumi sull'ambiente.

L'anno scorso il Plastic Free July ha coinvolto oltre 250 mila persone, provenienti da 177 paesi in tutto il mondo.