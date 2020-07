Ennio Morricone: ricordo in diretta streaming

ALESSANDRIA – Un ricordo in diretta streaming di Ennio Morricone, il grande compositore recentemente scomparso. Martedì 14 luglio alle 18 sul sito dell'Associazione Cultura e Sviluppo (www.culturaesviluppo.it), sulla pagina Facebook e sul canale YuoTube, Cecilia Brovero, insegnante del Conservatorio Vivaldi, e Roberto Lasagna, critico cinematografico, racconteranno l‘opera musicale e cinematografica di Morricone.

Compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore, Morricone ha studiato al Conservatorio di Santa Cecilia, a Roma, dove si è diplomato in tromba. Il suo nome è legato alle pagine del grande cinema internazionale, ad autori che hanno riconosciuto in lui un maestro, tra i quali Sergio Leone, regista che ne definì la musica come il principale protagonista dei suoi film.

Vincitore di due premi Oscar, Morricone ha scritto le musiche per più di 500 film e serie tv, oltre che opere di musica contemporanea. Tra i principali compositori di musica da film, ha lasciato pagine indimenticabili per pellicole come C’era una volta il West, Il buono il brutto e il cattivo, Metti una sera a cena, La cosa, Lolita. Stanley Kubrick avrebbe voluto Morricone per il suo capolavoro Arancia meccanica e Quentin Tarantino riuscì a lavorare con lui per il suo penultimo film, Hateful eight, che fece ottenere a Morricone il suo secondo premio Oscar dopo quello alla carriera.