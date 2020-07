“Quadri di un’esposizione”, vocal improvisation di Nicholas Isherwood

CASTELLAZZO BORMIDA – Si terrà sabato 11 luglio alle 21 a Cargo 21 Quadri di un’esposizione, improvvisazione vocale del cantante e performer americano Nicholas Isherwood, star della musica d’avanguardia e docente ospite della prima edizione di Contemporanea Monferrato. La performance sarà una suite vocale improvvisata davanti ai dipinti della Collezione d’Arte Contemporanea della Fondazione Luigi Longo, con duecento opere esposte di alcuni tra i maggiori artisti del ‘900 (tra cui Renato Guttuso, Ernesto Treccani, Aligi Sassu…), nei nuovi spazi sperimentali di Cargo 21 in via Baudolino Giraudi 421.

Cantante di musica contemporanea tra i più affermati, Isherwood darà voce e corpo ai dipinti della collezione, accompagnato dagli allievi della masterclass “Singing Techniques for the Music of Our Time”, in corso dal 4 al 12 luglio a Rosignano Monferrato. Il progetto nasce dalla collaborazione di Cargo 21 con l’associazione AmbientArti in Europa e nel Mondo.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria, ogni persona dovrà essere munita di protezione individuale e mantenere durante la performance la distanza di sicurezza di 2 metri. Per prenotare inviare una e-mail a innestidicultura@gmail.com con oggetto “Cargo 21”, specificando nome e numero di partecipanti; o in alternativa inviare un sms o whatsapp al numero 3394968897 specificando nome e numero di partecipanti.