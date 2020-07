Grigi, tris al Siena. Playoff, ora la fase nazionale

ALESSANDRIA - L’Alessandria passa alla fase nazionale dei playoff di Serie C battendo 3-2 la Robur Siena al termine di una partita ricca di emozioni (fotoservizio di Ilaria Cutuli).

Alla prima azione, al minuto 5, l’undici di Gregucci passa in vantaggio: i bianconeri sbagliano rimessa laterale, Casarini conquista palla e tocca per Chiarello, che serve subito Arrighini che, sul lato sinistro dell’area, affonda e fa secco Confente con una conclusione sul secondo palo.

Rispondono gli ospiti con un colpo di testa di Cesarini (9’) alto sopra la traversa. Ma al 13’ arrivano al pareggio con Gerli, che da 50 metri beffa Valentini con una straordinaria conclusione.

Squadre condizionate dalla lunga sosta e spunti di gioco che arrivano anche grazie a giocate individuali: al 27’, ad esempio, Suljic raccoglie una corta respinta della difesa ospite e prova la botta dalla distanza, ma Confente in tuffo respinge di pugno.

A sorpresa, però, cambia la partita al 33’: lancio dalle retrovie di Prestia per Arrighini, Confente esce fuori area per rinviare ma sbaglia il tempo, la palla sbatte sull’attaccante grigio e l’estremo difensore, per non essere scavalcato, la tocca con la mano. Espulsione da regolamento e Siena in dieci, con mister Dal Canto che riposiziona i suoi con un 4-3-1-1 con Vassallo a metà sul centrosinistra.

Il neo-entrato Saloni compie subito una parata da cineteca al 39’, quando su cross di Martignago dal fondo Celia arriva di corsa sul centro-sinistra dell’area e impatta al volo, trovando però la risposta miracolosa del portiere toscano, che devia in angolo.

La ripresa vede, nei grigi, Eusepi in campo al posto di Chiarello ed è proprio il neo-entrato attaccante al 58’ a sfiorare il gol di testa su cross da calcio d’angolo. E’ invece Suljic a rendersi pericoloso al 64’ con una punizione dal vertice sinistro dell’area, ma Saloni sventa in tuffo.

Al 75’ il Siena reclama un rigore per fallo di mano, poi sul ribaltamento di fronte incornata vincente di Eusepi sul secondo palo, su cross di Eleuteri. Ma il Siena riesce di nuovo a pareggiare all’82’ con l’incornata di Campagnacci dalla breve distanza su cross dalla fascia sinistra di Guberti.

I toscani provano il tutto per tutto ma è Sartore, all’85’, a segnare il tris con un diagonale che fa secco Saloni. E che regala ai grigi la qualificazione.

ALESSANDRIA - ROBUR SIENA 3-2

ALESSANDRIA (3-4-2-1): Valentini; Gonnelli, Cosenza, Prestia; Eleuteri (88’ Sciacca), Casarini (84’ Gazzi), Suljic, Celia; Martignago (69’ Sartore), Chiarello (46’ Eusepi); Arrighini (69’ Di Quinzio). A disp.: Marietta, Sciacca, Dossena, Gilli, Castellano, Crisanto, M’Hamsi, Macchioni. All.: Gregucci

ROBUR SIENA (4-4-1-1): Confente; Lombardo (62’ Oukhadda), D’Ambrosio, Romagnoli, Panizzi; Vassallo (62’ Icardi), Arrigoni (73’ Campagnacci), Gerli, D’Auria (35’ Saloni); Cesarini; Guidone (73’ Guberti). A disp.: Sparacello, Romei, Da Silva, Andreoli, Buschiazzo, Bovo, Marcocci. All.: Dal Canto

ARBITRO: Feliciani di Teramo (assistenti Micaroni di Chieti e Salama di Ostia Lido; quarto uomo Maggio di Lodi)

RETI: 5’ Arrighini (A), 13’ Gerli (RS), 77’ Eusepi (A), 82’ Campagnacci (RS), 85’ Sartore (A)

NOTE: serata calda, terreno in buone condizioni; partita a porte chiuse; espulso Confente della Robur Siena al 33’ per fallo di mano fuori area; ammoniti Gonnelli e Cosenza dell’Alessandria e Vassallo, Panizzi e Icardi della Robur Siena; calci d’angolo 6-3 per l’Alessandria; recupero 1’pt + 5’st