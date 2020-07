Rigenerazione del territorio, partendo dalle imprese turistiche

ALESSANDRIA - Confesercenti e AssoTurismo accolgono l’invito di alcune delle più importanti agenzie di viaggio della provincia, organizzando un incontro online venerdì 3 luglio dalle 13.30 alle 14.30 con il supporto tecnico dell’Atl Alexalae Global Tourist srl.

Dopo la ripartenza, Confesercenti pensa alla rigenerazione del proprio territorio e lo fa perseguendo due parole chiave : digitalizzazione e formazione.

In un momento difficile per il turismo e, soprattutto, per le agenzie di viaggio che vedono con incertezza le proprie attività incentrate sul turismo outgoing, per offrire una vetrina su alcuni strumenti già in essere a supporto delle professionalità che lavorano sul turismo incoming per il territorio della provincia di Alessandria.

Infatti, alcune agenzie, non solo del territorio, aderiscono ad un "progetto incoming", avviato alcuni anni fa da Alexala - Alessandria&Monferrato Tourist Board, e lavorano integrando il proprio business abituale con attività legate alla promo-commercializzazione del territorio stesso. Una rete di professionisti che ancora può crescere molto e che potrebbe ancora accogliere molte realtà diversificate.

A portare la propria testimonianza anche Global Tourist srl, agenzia specializzata nel marketing di destinazione e nell'ottimizzazione delle sinergie tra destinazioni e mercati ma, soprattutto, fin dalla fondazione, realtà sensibile al tema dell'incoming territoriale e della valorizzazione dell'offerta turistica locale. Una lunga esperienza, quindi, a disposizione delle Agenzie che volessero intraprendere questo tipo percorso professionale.

Inoltre, durante l’incontro, si daranno alcuni spunti per implementare la strategia di comunicazione turistica in questa particolare congiuntura. Si tratta di un'occasione per raccogliere alcuni spunti nuovi e pensare al territorio come risorsa da valorizzare attraverso un lavoro strutturato di promo-commercializzazione.

Il programma della giornata prevede:

Progetto Incoming Alexala - Come e perché aderire al Progetto Incoming Alexala

Un territorio a misura di bambino - Presentazione del progetto «Baby’s Hills – Le Colline dei Bambini»

Battle Plan: Valutare, adattarsi, agire - Strumenti di marketing per le Agenzie di Viaggio



Interventi di Manuela Ulandi, direttrice Relazioni esterne Confesercenti, Michela Mandrino, presidente Confesercenti, Roberta Cattarin, referente Assoturismo, Alessandro Zanon, ceo Global Tourist, Lara Bianchi, Marketing executive Alexala, Valentina Humbert, coordinatrice Progetto Baby’s Hills, Serena Novero, Marketing executive Global Tourist.