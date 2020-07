Centauri, mandateci le vostre foto "storiche"

ALESSANDRIA - L'emergenza Covid spegne i motori dei centauri, ma "Il Piccolo", Radio Gold e "Voce alessandrina" cercano di riaccenderli, seppur in tono minore, grazie alla collaborazione del motoclub e del vespaclub di Castellazzo. E così domenica 12, sul sagrato del santuario castellazzese, sarà comunque festa con la messa per i motociclisti, celebrata dal vescovo Gallese, e, di seguito, un talk con storie di motociclisti e delle 74 precedenti edizioni del raduno (sarà in onda sulle nostre pagine social e sul 654 del digitale terrestre, canale di Radio Gold Tv).

"Il Piccolo" seguirà l'evento, con pagine speciali a partire da martedì prossimo. Venerdì 10 luglio, però, vorremmo pubblicare le foto sulle vostre partecipazioni ai raduni. Potete mandarcele, entro mercoledì, all'indirizzo redazione@ilpiccolo.net o al numero whatsapp 338 8091790. Sarà un bel modo per rievocare un evento internazionale che ha portato alla notorietà Alessandria e Castellazzo e che solo una emergenza planetaria ha potuto offuscare.