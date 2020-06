Filo diretto con il cardiologo

ALESSANDRIA - Ancora un appuntamento di Ospedale Incontra, lunedì 29 giugno alle 16,30 in diretta dall’Azienda Ospedaliera: questa volta il filo diretto sarà con il direttore della Cardiologia Gianfranco Pistis, disponibile a rispondere alle domande del pubblico.

In particolare alcuni sono i dubbi che spesso vengono posti all’attenzione dei professionisti in cardiologia: dalla presenza dei primi sintomi di un possibile infarto, quando è necessario presentarsi in Pronto Soccorso? E in questo periodo legato a possibili timori nel recarsi in ospedale, quanto ha inciso il Covid in ambito cardiologico, dove la maggior parte delle condizioni patologiche acute richiede dei trattamenti tempo-dipendenti?

Le evidenze scientifiche indicano che il numero complessivo dei ricoveri nelle unità coronariche è diminuito significativamente, così come è diminuito il numero di procedure effettuate, causando fin dagli esordi della pandemia covid-19 evidenti ripercussioni.

Questi argomenti e in generale di patologie cardiologiche si parlerà in diretta lunedì 29 giugno dalle 16,30 in diretta su canali aziendali, il sito internet alla pagina www.ospedale.al.it/eventi-in-diretta/, la pagina Facebook @aoalessandria e il canale YouTube Ospedale Alessandria https://youtu.be/yzxGeOqM15E.

Dopo una prima parte di spiegazione più generica sulle principali patologie cardiache, il dottor Pistis sarà a disposizione per rispondere alle domande inviate alla mail comunicazione@ospedale.al.it. Se possibile, si prevede di rispondere anche alle domande che arriveranno nel corso della diretta dell’evento, che durerà fino alle 17.10.