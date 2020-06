Alessandria, il debutto nei playoff sarà il 5 con il Siena

ALESSANDRIA - Un turno in meno per i Grigi nei playoff. Debutteranno il 5 luglio, contro il Siena al Moccagatta. Perché la Juventus Under 23 conquista la Coppa Italia (2-1 sulla Ternana) e passa direttamente alla fase nazionale, lasciando spazio all'11a, la Pro Patria, che però ha rinunciato. Alessandria qualificata direttamente al secondo turno di girone, contro i toscani: di fronte ci saranno due squadre che hanno avuto il via libera per il forfait degli avversari.

Ternana in vantaggio dopo 6', con una punzione capolavoro di capitan Mammarella. Pareggio bianconero al 12': Brunori, servito da una gran giocata di Marchi, va giù in area, rigore che lo stesso attaccante trasforma, spiazzando Iannarilli. A una manciata di secondi dal riposo, la squadra di Pecchia ribalta il risultato: il portiere respinge la conclusione di Brunori, ma c'è Rafia, liberissimo, tapin vincente, gli umbri protestano per un tocco di mano di Marchi, non rilevato. Ritmi alti, cambi nella ripresa, la formazione allenata da Fabio Gallo prova a chiudere gli avversari e Nocchi per due volte è decisivo. La Juve si abbassa, ma la Ternana non riesce a creare altri pericoli e deve giocare gli ultimi otto minuti in dieci, per il rosso (due gialli ravvicinati) a Defendi. Così i bianconeri possono anche provare a chiudere i conti in contropiede, contro un avversario che dà l'impressione di non crederci più. Al 40' potrebbe essere 3-1, ma il destro incrociato di Portanova esce di un nulla. Dopo 5' di recupero è festa bianconera: la prestazione legittima il trofeo per una squadra in salute e con qualità, ben espresso dal 4-2-3-1.

Per i Grigi ancora una settimana di attesa e di lavoro. Tutto il 'gruppo squadra' è stata sottoposto al sesto giro di tamponi e gli esiti sono negativi.

Nell'andata dei playout 0-0 tra Pianese e Pergolettese e successo casalingo dell'Olbia, 1-0 sulla Giana Erminio.