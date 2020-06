"Vandali e spaccate in centro. Si riunisca il Comitato per la sicurezza"

ALESSANDRIA - A seguito dei recenti atti di vandalismo e spaccate di vetrine contro alcuni esercizi commerciali nel centro cittadino, il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco ha oggi inviato una lettera al Prefetto di Alessandria chiedendo la convocazione del Cosp-Comitato per l‘Ordine e la Sicurezza Pubblica.

«Alla luce dei recenti fatti delittuosi che si sono verificati in centro, mi rimetto alla sua valutazione per la convocazione di un Cosp in merito. Cordiali saluti»: questo il messaggio indirizzato dal primo cittadino al dottor Iginio Olita.