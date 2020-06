StrAlessandria corre già. Con 4500 magliette

ALESSANDRIA - "Roberto Mutti mi ha definito un sognatore. In realtà sono curioso: voglio vedere come la città, tutta, risponderà a questa nuova proposta per la StrAlessandria, che diventa festa di tutti lunga un giorno".

Piero Sacchi, che per Ics coordina il progetto, non ha voluto arrendersi al Covid. Come lui i commercianti del Cristo (e il loro presidente), tutta l'amministrazione comunale, le associazioni che fanno squadra, i partner, gli sponsor. Niente corsa la sera dell'8 maggio? Ci sarà un grande evento domenica 4 ottobre, dal mattino alla sera, con le formazioni, scolastiche e non, le famiglie, le realtà associatove, la musica, le mostre, i punti ristoro. Sono gli ingredienti per l'edizione del quarto di secolo, i cui fondi serviranno per sostenere "Questa terra è la tua terra", per il restauro ambientale sostenibile di Alssandria.

Ci sarà la parata, già al mattino, dal Cristo a viale Repubblica, due chilometri con tutti i gruppi che avranno un loro spazio e potranno personalizzarlo con coreografie, preceduti dalla Fanfara dei Bersaglieri. All'arrivo, anche nei giardini, street food, stand dell'associazionismo, attività sportive per le persone diversamente abili, gazebo informativi, un palco per musica e per presentare il progetto, nel foyer del teatro la mostra 'CittàPaesiMondo', con il contributo di tutte le realtà del territorio impegnate nella cooperazione internazionale. Ci sarà anche la StraCittadella nella fortezza, dalle 14.30, con partenze distanziate.

Ci sono già, soprattutto, le magliette, 4500 quelle stampate, con un cuore che batte in una foglia, per sottolineare la finalità. E c'è una novità: 'StraVacanze', invito ad acquistare le thsirt già da adesso, in Ics, in Comune, da Decathloin, all'Aias, a Cdc Sportrage e Cantieri Sportivi, alla Cartolibreria Gallo e in punti al Cristo. Il costo è 5 euro, si possono prenotare per i gruppi, e l'invito è indossarla, anche nei luoghi di vacanza, fare una foto, da soli o in compagnia, e inviarla per la pubblicazione sui social della StrAlessandria. "Sarà una storia nella storia".