Hsl Derthona, gli applausi del sindaco

TORTONA - Per Hsl Derthona gli applausi e i complimenti del sindaco, Federico Chiodi, che ha ricevuto e premiato, in Comune, una delegazione di giocatori, staff tecnico e dirigenti, protagonisti del terzo salto in avanti consecutivo. Ai neopromossi in D una targa, al primo cittadino la casacca con la scritta "Ci siamo cascati D nuovo".

La società ha realizzato anche una maglia celebrativa, 'special edition', firmata da tutti i campioni. Un pezzo da collezione, che si può ritirare nei due punti vendita, Caffè Tortona 1955 e Bar Tiziana.