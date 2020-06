Ospedale, trattamento su paziente con un tumore neuroendocrino

ALESSANDRIA - Effettuato all'Ao Al il primo trattamento radiorecettoriale su una paziente con un tumore neuroendocrino: i professionisti della Medicina Nuclerare diretta da Alfredo Muni - unico ospedale in Piemonte a poter eseguire questo trattamento insieme al Mauriziano - raccontano nel video come funziona questo nuovo radiofarmaco per il trattamento di tumori rari.

Nella nostra Regione sono circa venti i casi all’anno candidabili a questo trattamento, di cui dieci in carico all’Azienda ospedaliera di Alessandria.