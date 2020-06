“Timeless”, al Castello una mostra sul tempo/non tempo

CASALE MONFERRATO - L’Associazione culturale ArtMoleto, in collaborazione e con il patrocinio del Comune - Assessorato alla Cultura, propone la mostra Timeless, che si terrà presso il Castello di Casale Monferrato dal 4 al 26 luglio. L’esposizione si svilupperà nelle sale al secondo piano del Castello e per, garantire la piena sicurezza dei visitatori, gli accessi saranno contingentati (massimo 15 persone alla volta). È consigliata la prenotazione, che potrà essere effettuata alla pagina www.comune.casale-monferrato.al.it oppure telefonicamente ai numeri 0142. 444329 - 330. Timeless resterà aperta fino al 26 luglio sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per accedere alle sale sarà obbligatorio indossare la mascherina.

La tematica centrale è quella del tempo, inteso come moto indefesso del divenire. Gli artisti di ArtMoleto hanno, infatti, costruito un percorso sull’importanza del tempo/non tempo, tenendo in considerazione le istanze esterne determinate dalla particolare situazione che stiamo vivendo: in questo periodo in cui tutto si è fermato trovano dunque ancr più significato le parole di Albert Einstein: “Il tempo è relativo, il suo unico valore è dato da ciò che noi facciamo mentre sta passando”.

La mostra vedrà l’esposizione delle opere di Giò Bonardi, Paola Casulli, Ilenio Celoria, Piero Ferroglia, Michelle Hold, Cate Maggia, Gabriella Maldifassi, Andrea Massari, Petra Probst, Bona Tolotti, Daniela Vignati, Alexandra Winterberg.