Mezzamaratona, Alessandria rinvia la prima edizione

ALESSANDRIA - C'era già il giorno, inserito nel calendario Fidal: 20 settembre. Fissata anche la conferenza stampa (il 9 marzo) per presentare la prima Half Marathon - Città di Alessandria, voluta dall'amministrazione comunale con un team affiatato di persone come organizzatori.

Tutti d'accordo, però, nel rinviare a data da destinarsi un evento di rilievo nazionale, condizionato dalle conseguenze della pandemia, che ha già determinato, in Italia e in Europa, l'annullamento di molte competizioni.

Ad annunciare la decisione è l'assessore allo sport Piervittorio Ciccaglioni, dopo essersi confrontato con Marco Carbone del Gruppo podistico Solvay, Gilberto Preda di CentoGrigio, Valeria Straneo e Roberto La Barbera, le società postiche e gli sponsor.

"Una scelta faticosa anche se, in questo momento, necessaria - sottolinea Ciccaglioni - perché una mezzamartona avrebbe coinvolto migliaia di persone, tra atleti, accompagnatori e spettatori. E' solo un rinvio: la prima mezzamaratona di Alessandria è posticipata, sono convinto che i soggetti che hanno lavorato, già dallo scorso anno, per questo evento, al fianco del Comune e del mio assessorato, saranno pronti per rimettersi in moto, con ancora più entusiasmo ed energia".