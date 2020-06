New Voices, 300 mascherine per i centri antiviolenza

ALESSANDRIA - New Voices, il progetto Lions per promuovere la parità di genere, nel distretto 108 Ia2, di cui è governatore l'alessandrino Alfredo Canobbio, è impegnato anche contro la violenza sulle donne e a sostegno delle associazioni che sono in prima linea per questa emergenza nell'emergenza.

Oggi Marzia Maso, coordinatrice New Voices nel distretto, ha consegnato 300 mascherine e materiale igienizzante all'associazione Me.dea. I dispositivi saranno utilizzati nei due centri antiviolenza, ad Alessandria e Casale. La donazione è avvenuta nella sede alessandrina, alla presenza della presidente, Sarah Sclauzero, di Carlotta Sartorio, Mara Mayer ed Elena Rossi. I centri sono rimasti sempre aperti, anche durante il lockdown, registrando un incremento di accessi.