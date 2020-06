Residenze socio assistenziali: richieste per tamponi e visite dei famigliari

PROVINCIA - A seguito dell’incontro del prefetto Olita con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, ricevute in occasione della manifestazione tenutasi il 29 maggio scorso, si è svolta una riunione in videoconferenza sulle problematiche delle residenze socio assistenziali derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica, presieduta dal viceprefetto vicario Ponta delegato dal prefetto, alla quale hanno partecipato il presidente della Provincia Baldi, i rappresentanti dell’Asl di Alessandria e i responsabili delle organizzazioni datoriali e sindacali interessate.

Gli intervenuti hanno espresso l’auspicio che, al fine di garantire la massima assistenza nei confronti della popolazione più anziana e vulnerabile, mantenendo gli attuali livelli occupazionali, sia emanato al più presto il protocollo regionale che dovrà prevedere le modalità per i nuovi ingressi di ospiti nelle strutture e per la ripresa delle visite dei congiunti. Gli esponenti datoriali e sindacali hanno inoltre chiesto che siano accelerate al massimo le procedure di effettuazione dei tamponi ai lavoratori, per consentire il rapido rientro in servizio e la conseguente possibilità di effettuare le ordinarie turnazioni e la regolare fruizione delle ferie.

È stata inoltre sottolineata la necessità che tutti i fondi stanziati dalla Regione Piemonte per l’erogazione alle famiglie della quota di integrazione delle rette siano effettivamente e velocemente impiegati, consentendo in tal modo l’abbattimento delle liste d’attesa e il contestuale pieno impiego dei posti ancora disponibili, quantificati in circa 500 nella sola provincia di Alessandria.

I rappresentanti dei datori di lavoro hanno infine evidenziato l’opportunità che a livello nazionale e regionale vengano previsti contributi anche a fondo perduto, come per altre categorie di imprese in crisi e che sia completamente rivista l’organizzazione del lavoro, del personale e dei tempi di assistenza riconosciuti per ciascun ospite, con particolare riguardo agli anziani non autosufficienti.

I responsabili dell’Asl hanno assicurato la riduzione dei tempi di effettuazione e lavorazione dei tamponi per lavoratori e ospiti delle rsa e la volontà di coprire tutti i posti liberi utilizzando l’intero budget stanziato dalla Regione per abbattere le liste di attesa e aiutare, possibilmente, tutte le famiglie che ne hanno diritto. Il presidente della Provincia, auspicando ulteriori incontri a livello regionale e locale, ha assicurato il proprio interessamento sulle problematiche rappresentate, in stretto coordinamento con la Prefettura.