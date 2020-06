Evo Volley giocherà in B2

ALESSANDRIA - "Avremmo preferito vincere sul campo, ma questo gruppo merita il salto in avanti e vogliamo dare un segnale, forte e positivo, a tutto il territorio". Mauro Bernagozzi e Gabriele Vizio hanno deciso: Evo Volley approda in B2 femminile, la scelta di acquisire i diritti è uno scatto importante per il movimento pallavolistico provinciale.

Dopo cinque anni (nella stagione 2014 - 2015 la rinuncia alla B1), il cammino intrapreso dalla categoria più bassa, la Prima Divisione, arriva al traguardo dei campionati nazionali. "Un punto di arrivo, ma anche una nuova partenza. Grazie a una sinergia fondamentale, all'unione tra Alessandria e Casale: questa è la dimostrazione - insistono Bernagozzi e Vizio - che superando i campanili si può intraprendere un grande cammino, allargando il numero dei soggetti coinvolti". Perché, strada facendo, nel progetto 'Evo Volley' sono entrate Gavi, Derthona, Sale e Felizzano. "La prima squadra in B2 diventa un punto di riferimento per tutto il settore giovanile. La nostra decisione rappresenta un messaggio di incredibile potenza, che molti nostri sponsor hanno già raccolto. Speriamo che altri li seguano e che anche le istituzioni ci sostengano".

Società già al lavoro per la prossima stagione, lo staff tecnico sempre coordinato da Massimo Lotta. "Anche in questi mesi senza partite non ci siamo mai fermati: ore di allenamento sulle diverse piattaforme, le atlete si sono sempre sentite, tutte, dentro la squadra. Adesso abbiamo un nuovo palcoscenico, la B2, perché abbiamo ritenuto di essere pronti e maturi per compiere questo passo". Tutti i dettagli sul Piccolo in edicola.