Alessandria in piazza per dire no al razzismo

ALESSANDRIA - Anche Alessandria ha detto no al razzismo ed è scesa in piazza per ricordare la morte, negli Stati Uniti, di George Floyd: il movimento Black Lives Matter Alessandria ha manifestato questo pomeriggio in piazza Santo Stefano (foto di Ilaria Cutuli), unendosi alle piazze di tutto il mondo che, dal 25 maggio a oggi, si sono unite per dire no alla violenza e no alla disuguaglianza razziale.