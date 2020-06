Ebook solidale: il racconto di medici, giornalisti e studenti

ALESSANDRIA - Il racconto di un ospedale che ha cambiato pelle. Il sacrificio di un medico in prima linea. La cronista che vede il coraggio negli occhi dei soccorritori. Quella foto, pubblicata sul giornale, che testimonia gli ultimi momenti di vita di un paziente. Vivere da sola e al rientro a casa, dopo una giornata di lavoro, vedere dalla finestra la città vuota, con le ambulanze che passano, e sentirsi fortunata. Gli infermieri, angeli senza ali. Dalla tragedia, una buona occasione per cambiare. La normalità persa, come può essere l'appuntamento con il barbiere con cui si parla ovviamente di calcio. I volontari che portano farmaci. La scuola al tempo del covid.

Sono 27, in tutto, i contributi che si potranno leggere sull'ebook I giorni del coraggio e dell'orgoglio, il libro che sarà pubblicato sul sito della Fondazione SolidAl e che raccoglierà quei 'Racconti di dolore e di speranza' (così recita il sottotitolo) che consentiranno di riavvolgere il nastro degli ultimi tre mesi, segnati dal covid-19 e riascoltare grazie ai racconti di medici, infermieri, pazienti dell'ospedale di Alessandria, giornalisti e studenti.

L'ebook sarà scaricabile a offerta. Il libro, che conterrà anche fotografie che riassumono, come solo le immagini possono fare, il senso del difficile periodo dell'emergenza, sarà disponibile nelle prossime settimane.

Un'emergenza che la provincia si è lasciata alle spalle anche grazie agli alessandrini che hanno aderito all'invito della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e contribuito, con i loro versamenti, a raccogliere oltre un milione per le strutture sanitarie del territorio. Invito che vale anche per questa iniziativa.