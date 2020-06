Piazza Matteotti: pianta caduta, iniziata l’opera di rimozione

ALESSANDRIA - E’ iniziata l’opera di rimozione dell’albero caduto lunedì sera in piazza Matteotti. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma la pianta è finita sopra due auto in sosta.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. Si sta cercando di capire cosa possa essere accaduto, il maltempo avrebbe accelerato un problema causato forse da un parassita.