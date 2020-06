StrAlessandria Day, per la 25a edizione

ALESSANDRIA - La StrAlessandria 2020 si farà, c'è anche la nuova data. Sarà StrAlessandria Day, il 4 ottobre: il progetto elaborato dall'Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo (Ics) è stato condiviso dal sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, dall'assessore al commercio, Mattia Roggero, e dal presidente dell'associazione commercianti del Cristo, Roberto Mutti.

Per l'edizione del quarto di secolo, una formula innovativa, che si sviluppa per tutta la giornata, con eventi in tutta la città, per coinvolgere migliaia di persone in grandi spazi aperti, nel pieno rispetto delle regole di sicurezza.

"Il programma è in divenire - sottolinea Piero Sacchi, che per Ics segue la StrAlessandria - ma abbiamo già alcuni punti fermi. Ci sarà la parata, al mattino della domenica, con partenza dal Cristo, corso Acqui, per arrivare fino in viale Repubblica. Lungo il percorso ogni gruppo avrà una sua postazione. I gruppi sono, da sempre, l'anima della StrAlessandria, scolastici e non: per tutti partecipare, con la maglietta, sarà anche un modo, bello e costruttivo, per manifestare l'orgoglio alessandrino". Ad aprire la parata sarà la Fanfara dei Bersaglieri.

Il traguardo sarà in viale Repubblica, dove la festa proseguirà, con un palco per speaker e musica, la mostra nel foyer del Teatro Comunale, street food e stand solidali delle associazioni e postazioni per i partner.

Ci sarà anche la StraCittadella, per chi ama correre. "Da quattro anni la organizziamo la prima domenica di ottobre. Quest'anno entrerà nel programma della giornata, per offrire la possibilità di cimentarsi sul percorso a doppia stella, nei fossati e sui bastioni. Saranno previste partenze scaglionate, per garantire il distanziamento".

A unire tutti i momenti sarà la maglietta, che proprio in questi giorni entra in produzione. "Sarà l'elemento che farà di tutti noi una grande squadra. Tutto il ricavato servirà per sostenere il progetto 'Questa terra è la tua terra', a favore della città".

Molto soddisfatto, Sacchi di annunciare, a nome di tutta l'organizzazione che "lo StrAlessandria Day prende ufficialmente il via".