A ognuno il gusto preferito: la crostata a otto spicchi

Un evergreen della nostra tradizione, ideale per ogni pasto, capace di soddisfare le esigenze di tutti. La crostata è sempre una proposta vincente, sia che si decida di comprare la frolla, sia che si scelga di mettersi a impastare in prima persona per vedere il risultato passo dopo passo. Diego Bongiovanni propone la sua versione, a otto spicchi con otto gusti diversi, seguendo fedelmente le tradizioni di famiglia. La sommelier Stefania consiglia l'abbinamento con una Malvasia, vino dolce, frizzante o spumante, dal grandissimo carattere e denso di profumi.