Gdf, perquisizioni anche all'ospedale alessandrino

ALESSANDRIA - Perquisizioni anche all'ospedale di Alessandria (ma sono una trentina i nosocomi, le Aziende sanitarie e le abitazioni coinvolte in tutta la regione) nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza di Torino volta a scoprire gare truccate e corruzione all'interno delle Asl piemontesi. Le accuse sono turbativa d'asta e corruzione: finora coinvolte 19 persone in un'operazione che è stata soprannominata 'Molosso'.

Al 'Santi Antonio e Biagio' sarebbe stato individuato un coordinatore infermieristico, membro della Commissione per la gara d'appalto per l'aggiudicazione della fornitura di prodotti e apparecchiature mediche per la chemioterapia, intento a favorire una specifica società.