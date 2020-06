Gervaso e i suoi 100 Borsalino

MILANO - Ben cento cappelli Borsalino. Insieme ai 300 papillon: Roberto Gervaso era molto fiero di queste due 'collezioni' di capi di abbigliamento, un particolare ribadito in tutte le interviste, anche le più recenti.

Il giornalista e scrittore, morto martedì a Milano, a 82 anni, raccontando di sé ha sempre confessato, con orgoglio, la sua passione per i molti modelli della casa alessandrina. "I miei cappelli, 100, sono tutti Borsalino - era solito ripetere - Li porto sempre con me. Un po' per proteggermi, un po' per vezzo".