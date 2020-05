Annullato il Paulaner Oktoberfest

ALESSANDRIA – L’incertezza legata all’evolversi dell’emergenza sanitaria globale causata dal coronavirus, ha indotto la Sidevents Srl a decidere di annullare la seconda edizione del Paulaner Oktoberfest Alessandria. La decisione è stata presa dalla società organizzatrice in accordo con Paulaner (di cui è concessionaria esclusiva per l’organizzazione degli Oktoberfest in Italia) in linea con la scelta annunciata nelle scorse settimana dall’Oktoberfest “madre” di Monaco di Baviera. La tradizionale manifestazione quest’anno sarà virtuale: Paulaner Oktoberfest 2.0. La Sidevents Srl sta già lavorando dietro le quinte per l'edizione 2021.