Addio ad Adriano, gigante buono del tifo

SPINETTA MARENGO - Adriano Poggio apparteneva a quella categoria di persone che in mezzo a mille si riconosceva subito. Inconfondibile in curva, dove da oggi c'è un vuoto in più, e nella torretta, là in alto, adesso c'è un tifoso in più in compagnia di molti compagni di tante battaglie sportive, accanto agli amati Grigi.

Adriano, 66 anni, un gigante buono, viveva a Spinetta, dove oggi chi lo conosceva gli ha dato l'ultimo saluto: allo stadio arrivava in motorino, con la bandiera della 'sua' Alessandria in una mano, in perfetto equilibrio. In scooter anche a Casale e Tortona, quando ancora c'erano i derby.

In molti lo ricordano tra i primi Ultras, in pullman a San Siro per lo spareggio salvezza contro la Reggiana. Non mancava mai, Adriano: un amico di tutti, con un grande cuore grigio.