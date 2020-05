'Ci vediamo al campo': oggi alle 18 Costantino e Pergolini in diretta

ALESSANDRIA - Oggi pomeriggio, mercoledì, si rinnova l'appuntamento con 'Ci vediamo al campo', la nostra rubrica dedicata al mondo del calcio dilettantistico. Alle 18, in diretta streaming sulle pagine facebook del Gruppo Soged, si parlerà delle prospettive del settore, ma ci sarà spazio per i ricordi del passato e per tante curiosità. Conduce Paolo Livraghi, gli ospiti della puntata di oggi sono Danele Costantino, difensore della Pozzolese, e Manuel Pergolini, centrocampista del Sexadium. Due amici-rivali che hanno davvero molto da raccontare, anche in considerazione delle esperienze in comune vissute al Libarna prima e al Cassine poi. La diretta, una volta terminata, sarà visibile in poadcast su www.ilpiccolo.net