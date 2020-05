Ex Ilva, vertice al ministero. Arcelor Mittal verso l'addio?

ROMA — Per l'ex Ilva oggi è un altro di quei giorni da segnare sul calendario: uno dei tanti, purtroppo, in questi lunghi anni di crisi del più grande polo siderurgico italiano. Alle 11.00 a Roma, presso la sede del ministero dello Sviluppo economico, è in programma la video conferenza tra il governo (rappresentato dai ministri Patuanelli, Gualtieri e Catalfo), Arcelor Mittal e i sindacati dei metalmeccanici. Quasi in contemporanea, alle 11.30, il sindaco di Novi Ligure Gian Paolo Cabella ha convocato una conferenza stampa.

Il timore è che la multinazionale francoindiana intenda abbandonare l'Italia, pagando la penale prevista dal contratto sull'acquisizione degli stabilimenti di Taranto, Genova, Novi e Racconigi: mezzo miliardo di euro, che però non sarebbe molto se paragonato al rosso che ogni mese le fabbriche dell'ex Ilva accumulano.