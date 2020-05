"Venite a pedalare con Gerbi e Cuniolo"

ALESSANDRIA - AcdB Museo inizia un nuovo percorso di cultura sportiva. Raccontando, in una mostra virtuale, "Una rivalità da numeri uno", tra Giovanni Gerbi, 'Il Diavolo Rosso', e Giovanni Cuniolo, 'Manina'.

Da Roberto Livraghi, direttore del museo a Palazzo Monferrato, un invito, a tutti, a vivere l'esperienza in 3D, che permette anche di scoprire la ricchezza dell'archivio digitale, realizzato in collaborazione con il Museo del ciclismo del Ghisallo, a Magreglio. "Un archivio che continueremo a implementare e che è a disposizione di tutti. Adesso potete immedesimarvi in Cuniolo o Gerbi e vivere il primo duello della storia del ciclismo".