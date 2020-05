Una campagna rende omaggio a tutto il personale sanitario

ALESSANDRIA - La Fondazione Uspidalet ha voluto ringraziare chi ha operato in prima linea nei tre presidi ospedalieri alessandrini in questi mesi. La campagna di raccolta fondi ha raggiunto grandi traguardi: #iofacciolamiaparte ha ricevuto donazioni per più di 550mila euro.

«Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e ci hanno dato fiducia - sono le parole del presidente della Fondazione Uspidalet, Bruno Lulani - Ma ora è arrivato il momento di ringraziare anche chi, in altra maniera, ha fatto la propria parte. Forse quella più difficile. Cioè coloro che hanno lavorato in questi mesi di pandemia nella terapia intensiva, nella terapia pneumologica e nel pronto soccorso dell’ospedale civile, dell'ospedale infantile e del presidio Borsalino».

La Fondazione ha infatti voluto rendere omaggio al personale sanitario che con impegno e abnegazione si è preso cura dei numerosi malati di coronavirus che hanno vissuto il ricovero ospedaliero per combattere questa pandemia. «Sulle pagine social della Fondazione Uspidalet (Facebook e Instagram) troverete infatti dei piccoli video - ha spiegato il presidente Lulani - di grandi persone, dal cuore grande che sono state anche loro i 'nostri benefattori', per l'impegno e l'aiuto di questi difficili mesi, con l'intento di dare loro un volto, anche attraverso le emozioni e le esperienze vissute sul campo». Medici, infermieri, operatori sanitari che oggi hanno fatto la loro parte, ma che continueranno a farla, anche quando questo momento sarà finito, all'interno dei presidi ospedalieri della città e di una sanità che dovrà essere sempre all'altezza della situazione.

Proprio per garantire sempre il massimo – dai principali dispositivi di sicurezza e protezione oggi ancora molto richiesti, fino alle strumentazioni, innovative e di avanguardia – la campagna della Fondazione Uspidalet non si ferma: #iofacciolamiaparte ha ancora bisogno di tutti voi! Si può donare attraverso il sito http://www.fondazioneuspidalet.it/ oppure con bonifico. Causale “Pro azienda ospedaliera Emergenza Covid 19” a Banca Intesa San Paolo, codice IBAN IT45 F030 6909 6061 0000 0111 150 .