Impianto di Carentino, la proroga

ALESSANDRIA - Si è conclusa con un nulla di fatto, o quasi, la conferenza dei servizi di stamani nella sede della Direzione ambiente della Provincia, per decidere il futuro dell'ex Eurocap, lo stabilimento di Carentino dove la ditta Agribio vorrebbe realizzare un impianto di trattamento fanghi da depuratori.

Il progetto presentato ha ancora lacune, motivo per cui è stato chiesto ai proponenti di apportare ulteriori modifiche. Se ne riparlerà tra un mese.

Agribio già nel 2018 venne "bocciata" dai tecnici. Il Comitato 3A di Oviglio, alcuni sindaci e Legambiente avrebbero voluto un posticipo della conferenza odierna, per dare modo alla gente di poter partecipare in veste di uditori. Stamani, i più hanno potuto seguire i lavori in videoconferenza.

La conferenza inizialmente era prevista per marzo; il rinvio a oggi è stato dovuto all'emergenza Covid.