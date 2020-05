Ditta Allara: infortunio sul lavoro

CASALE - Infortunio sul lavoro ieri sera (lunedì) presso la ditta Allara, in strada Frassineto. I Carabinieri della Compagnia, diretta da Christian Tapparo, stanno svolgendo accertamenti per chiarire l’accaduto. Coinvolto un operaio di 59 anni che ha riportato una lesione gravissima al piede, fortunatamente non è in pericolo di vita.