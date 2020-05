Asta di disegni a favore dell'ospedale

ALESSANDRIA - Max Ramezzana, Riccardo Guasco, Giovanni Saldi, Andrea Musso, Davide Minetti, Aeno (Emanuela Serafino), Lele Gastini, Giorgia Scioratto, Enrico Francescon, Elena Zecchin. Sono loro i dieci artisti che hanno realizzato un'opera speciale volta a sostenere la raccolta di fondi da destinare alla ricerca scientifica contro il virus Sars Cov 2, grazie all’iniziativa «Cuori SolidALi» lanciata da Fondazione Solidal, Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria, Azienda ospedaliera di Alessandria, in collaborazione con Il Piccolo.

Le opere saranno battute all'asta venerdì 22 maggio alle ore 21, con diretta streaming sulla pagina Facebook "Il Piccolo Alessandria" e su tutti i social del Gruppo Soged.

Luciano Mariano e Antonio Maconi, presidenti di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione Solidal, hanno inviato una nota per spiegare: “Il supporto gratuito e generoso degli artisti valorizza il legame che ha caratterizzato la campagna #fermiamoloinsieme. Il nostro ringraziamento a loro, al gruppo del Piccolo che ha aderito entusiasticamente a questa iniziativa e a tutti i donatori che fino ad oggi ci hanno sostenuto e anche per la serata di «Cuori SolidALi» del 22 ci sosterranno. La comunità della provincia di Alessandria ha aderito alla raccolta fondi lanciata dalle Fondazioni con una generosità straordinaria: è stato raccolto per gli ospedali della provincia oltre un milione di euro, una cifra davvero incredibile, che testimonia il legame fortissimo del “popolo solidale” verso il proprio territorio. Ora, in questo passaggio verso la fase due, anche la nostra raccolta fondi andrà sempre di più verso la ricerca, prima con l’acquisto di un ecografo per supportare la ricerca del Covid, poi per sostenere le linee di ricerca dell’Azienda ospedaliera”.