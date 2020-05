'Ci vediamo al campo': oggi alle 18 la diretta con Roberto Adamo

ALESSANDRIA - Appuntamento oggi pomeriggio, alle 18, con la terza puntata di 'Ci vediamo al campo'. In diretta streaming sulle pagine facebook del Gruppo Soged si continuerà a parlare di calcio dilettantistico, provando a ipotizzare il futuro, ma dando ampio spazio al presente e al passato, con tante curiosità ed episodi divertenti.

Gli ospiti di Paolo Livraghi saranno Roberto Adamo, allenatore del Castellazzo, Stefano Raimondi, reduce dall'esperienza sulla panchina del Canelli, e Nicolò Coscia, autentico punto di riferimento per l'intero movimento calcistico in provincia. La diretta, una volta terminata, sarà disponibile in podcast su www.ilpiccolo.net e su tutti i siti del network.