Nuovo bando per l’erogazione dei buoni spesa

ALESSANDRIA - Dalle ore 10 di oggi, martedì 28 aprile, e fino alle 20 di giovedì 30 aprile sarà possibile presentare le nuove domande per l’accesso all’erogazione dei buoni spesa da parte delle persone residenti nel Comune di Alessandria che si trovano in stato di assoluto bisogno economico e assoluta necessità di generi alimentari e beni di prima necessità a seguito dell’emergenza Covid-19, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. soggetti privi di qualsiasi reddito e/o copertura assistenziale;

2. nuclei familiari monoreddito, derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito a zero ore ai sensi del DL 18/2020;

3. nuclei familiari che non siano titolari di alcun reddito e nuclei familiari monoreddito, derivante da attività autonoma il cui titolare dell'attività abbia richiesto trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020;

4. nuclei familiari monoreddito derivante da lavoro dipendente il cui datore di lavoro abbia richiesto ammissione al trattamento di sostegno al reddito ai sensi del DL 18/2020 a ridotto orario di lavoro;

5. nuclei familiari segnalati dall’ente gestore dei servizi socio-assistenziali o da soggetti del terzo settore, che non siano beneficiari o titolari di trattamenti pensionistici validi ai fini del reddito;

6. nuclei familiari in carico ai servizi sociali, anche beneficiari del reddito di cittadinanza, sulla base dei bisogni rilevati nell’ambito dell’analisi preliminare o del quadro di analisi da effettuarsi a cura dell’Assistente sociale di riferimento, con priorità per chi fruisce di un minore beneficio.

Saranno erogati buoni spesa del taglio di 25 euro sulla base della seguente griglia:

nucleo familiare composto da 1 persona: 50 euro

nucleo familiare composto da 2 persone: 75 euro

nucleo familiare composto di 3 persone: 100 euro

nucleo familiare composto di 4 persone: 125 euro

nucleo familiare composto di 5 e più persone: 150 euro.

L’entità del buono spesa è incrementata in presenza di figli minori di tre anni con un incremento di 25 euro e in presenza di soggetti minori/disabili con allergie alimentari (ad esempio celiaci) con un incremento di 25 euro.

I beneficiari dovranno essere prioritariamente individuati tra quelli non assegnatari di sostegno pubblico (R.d.C., Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni o altre forme di sostegno previste a livello regionale o comunale) e che non possono presentare domanda i soggetti che abbiano percepito i buoni spesa in conseguenza del precedente avviso in data 2 aprile 2020.

I buoni spesa saranno consegnati personalmente ai beneficiari da incaricati del Comune di Alessandria e saranno da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali del territorio di residenza che hanno aderito alla manifestazione di interesse. L’elenco, in costante aggiornamento, è disponibile sul sito del Comune di Alessandria.

La richiesta dei buoni spesa potrà essere presentata in autocertificazione compilando il form on-line nell’apposita piattaforma messa a disposizione dal Comune o al link pubblicato sulla home-page del sito del Consorzio Cissaca.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazione dei requisiti saranno oggetto di controllo e verifiche, con la collaborazione della Guardia di Finanza di Alessandria. Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni.