Alessandria protagonista della canzone “Tornerà”

ALESSANDRIA - Tra le tante iniziative realizzate nel periodo di emergenza sanitaria c'è anche una canzone nata da un’idea dei due noti dj alessandrini Stefano Pain e Francesco Pittaluga, protagonisti, tra l’altro, dell’ultima edizione del Capodanno di Alessandria. Tornerà è il titolo del brano composto da Stefano Pain & Friends, accompagnato da un video che sarà pubblicato sui canali social dell’Amministrazione Comunale e che rientra a pieno titolo nel progetto #alessandriasocial (lanciato proprio in occasione del Capodanno, mediante il quale il Comune promuove eventi e iniziative che valorizzano il protagonismo degli artisti alessandrini).

L’opera è stata completamente realizzata “da casa”, con gli interpreti che hanno prestato gratuitamente il proprio contributo in smart working come omaggio alla città, alla sua resilienza e alla sua capacità di far fronte alle avversità e risollevarsi.

Le parole del testo sono particolarmente significative in tal senso e richiamano, oltre alle difficoltà del momento che tutti stanno vivendo, la voglia di tornare quanto prima alla normalità della vita. Il testo è stato scritto a sei mani da Stefano Pain, Alessandro Marella e Davide Boveri, mentre l’arrangiamento musicale è stato curato da Matteo Mussoni.

Molte sono le persone coinvolte nella realizzazione del brano che vede tra gli interpreti Stefano Pain, Raimondo Russo, Federico Aime, Mike Patitucci, Cherima Fteita, Francesco Pittaluga, Davide Boveri, Davide Buzzi Langhi, Alessandro Marella, Nicola Imbres e Raul Donovan. Il “Coro” è composto dalle voci di Martha Miller, Sara Caldarella e Matteo Festa. Per il Mix&Master Samuele Bernardi & Matteo Mussoni, mentre la comunicazione e video-editing è stata curata da Fp Consulting from Ddstaff.it.

Il video musicale che accompagna il brano è caratterizzato da una serie di immagini mixate di Alessandria con i diversi video-messaggi raccolti di amici, commercianti, artigiani, professionisti… che hanno colto l’importanza di sostenere fattivamente questa proposta.

Il brano, nel veicolare complessivamente un intenso messaggio di speranza e di “ripartenza” per Alessandria, intende inoltre valorizzare l’azione svolta dalla Fondazione Solidal Onlus e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria che, nell’emergenza Covid-19, hanno promosso la raccolta fondi a sostegno degli ospedali della provincia di Alessandria.