L'app "Immuni" spiegata dai Lego

Il docente dell'Università del Piemonte Orientale Massimo Canonico, al solito estroso e originale, ha utilizzato gli omini Lego per spiegare quali dovrebbero essere i meccanismi di base dell'app per il tracciamento dei contatti per il Covid-19. Il video è stato girato oggi, 24 aprile, quindi qualcosa potrà cambiare, ma i meccanismi dovrebbero restare quelli spiegati. Alle riprese ha collaborato Jacques, figlio di Massimo.