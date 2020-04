"Nelle 13 Rsa del territorio ora 6 positivi e 32 casi sospetti"

ALESSANDRIA - Il sindaco Cuttica di Revigliasco, nel consueto punto social, parla di Rsa e case di riposo: "Le strutture analizzate sono 13 sul territorio del Comune, per un totale di 1.057 ospiti. Ad oggi, risultano 6 positivi distribuiti su 3 strutture diverse e 32 sospetti Covid su 4 strutture. I deceduti in assoluto dal 23 febbraio sono circa 60".

Il primo cittadino evidenzia che dal 15 al 19 aprile la città "nel rapporto tra contagiati e popolazione passa da una posizione intermedia tra i centri-zona della provincia per poi scendere in classifica. Un trend che conferma come Alessandria non sia certo la realtà più problematica in provincia".