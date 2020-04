Fondazione Uspidalet: “proteggiamoli per due turni di lavoro”

ALESSANDRIA - Non si ferma la campagna di raccolta fondi della Fondazione Uspidalet Onlus, per la seconda volta impegnata nell’acquisto dei dispositivi di protezione individuale necessari all'Ospedale di Alessandria a fronteggiare l'emergenza Covid-19. Purtroppo non è ancora finita e sono ancora tante le richieste che arrivano, anche direttamente, dai medici e dagli operatori sanitari, in prima linea sul campo, che chiedono di poter operare in sicurezza nella cura dei malati.

Si tratta di acquistare 2000 kit che comprendono calzari, camici monouso, guanti e mascherine (chirurgiche e ffp3). Con una donazione di 25 euro per ogni kit, proteggiamo i nostri eroi per due turni di lavoro.

“Ma qualsiasi piccolo contributo è un gesto importante, che permette a tutti noi di essere vicini a coloro che per mesi hanno combattuto vicino ai pazienti malati di Covid-19. E provare, uniti, a sconfiggerlo” sono le parole del presidente della Fondazione Uspidalet, Bruno Lulani.

Il secondo progetto è relativo all’acquisto di un broncoscopio con colonna e sistema di registrazione di immagini, per il reparto di pneumologia.Un apparecchio fondamentale per fare diagnosi veloci e precise sui pazienti affetti da coronavirus.Intanto la campagna #iofacciolamiaparte ha superato i 1000 donatori, con una raccolta fondi vicina ai 500 mila euro: questo ha permesso di portare a termine sei progetti importanti tra cui gli oltre 400 caschi C-PAP utili alla respirazione dei malati di polmonite grave, due ecografi e due monitor defibrillatori per la terapia intensiva. Ma anche 9 monitor con centralina per la Terapia Intensiva del DEA e 10 letti per la Terapia Sub Intensiva, oltre al primo acquisto di dispositivi di protezione per il personale.

“Tutto questo è stato possibile perché davvero in tanti hanno dimostrato fiducia nella nostra solidarietà, facendo ognuno la propria parte”.

Continuiamo a farla per raggiungere i nuovi obiettivi attraverso il sito http://www.fondazioneuspidalet.it/ oppure con bonifico bancario . Causale “Pro azienda ospedaliera Emergenza Covid 19” a Banca Intesa San Paolo, codice IBAN IT45 F030 6909 6061 0000 0111 150.