15mila mascherine dall'Alessandria e da Gls

ALESSANDRIA - "Stiamo realizzando una iniziativa solidale per la città", aveva anticipato Luca Di Masi in una intervista al Piccolo dieci giorni fa. Che si è concretizzata oggi, già anticipata sul giornale in edicola: 15mila mascherine donate dall'Alessadria Calcio e da Gls, da alcuni anni main sponsor del club.

Fin da subito la società ha appoggiato la raccolta fondi per gli ospedali della provincia e, ora, ecco un'altra azione, con la convinzione, come si sottolinea in una nota, "che ogni gesto può essere utile a superare l'emergenza Covid-19. Con questo spirito, vogliamo testimoniare vicinanza a tutti e partecipiamo al dolore delle famiglie colpite da luttti".

Questa è una iniziativa congiunta di Luca di Masi, presidente dei Grigi, e di Roberto Molino, titolare di Gls Alessandria: la consegna di 15mila mascherine chirurgiche, a disposizione del Comune di Alessandria, "per andare incontro alle necessità di salute e sicurezza dei suoi abitanti".

Molto bello il logo: un cuore, con la mascherina, e la scritta "Alessandria non mollare!"