Rsa: dalla cabina di regia i dispositivi di sicurezza alle strutture della provincia

ALESSANDRIA - Consegnate mascherine e altri dispositivi a tutte le Rsa della provincia alessandrina.

In questi due giorni, si legge in un comunicato, il servizio provinciale di Protezione Civile di Alessandria, diretto dall’ingegner Claudio Coffano, ha terminato la prima distribuzione a tutte le Rsa della provincia di Alessandria. Grazie all’impegno ed alla generosità di molte aziende del territorio e delle fondazioni bancarie, a Palazzo Ghilini sono state raccolte e distribuite 3.300 mascherine ffp2, oltre 3.000 guanti monouso, 400 camici e calzari monouso.

“Di fronte alla grande emergenza che stanno vivendo le residenze per anziani del territorio, anche se non rientra tra le competenze dell’Ente, abbiamo deciso di intervenire - ha detto il presidente Gianfranco Baldi - a tutte è stata garantita una fornitura minima per gestire l’emergenza, mentre è stata data una fornitura maggiore a quelle che, secondo le indicazioni della ASL, stanno affrontando una situazione più critica. Voglio tributare il mio ringraziamento, e quello dell’Ente da me presieduto, alle aziende del territorio che generosamente hanno contribuito per l’acquisto dei Dpi, ai volontari che sono stati fondamentali per la distribuzione e all’Arpa che ha contribuito fornendo disinfettante per le superfici e gel sanificante per le mani».

L’Agenzia Regionale per l’Ambiente, infatti, ha prodotto e donato centinaia di litri di prodotto igienizzante, garantendo anche il futuro approvvigionamento per le prossime settimane. La distribuzione capillare è stata possibile grazie alla collaborazione dei volontari della Croce Rossa di Alessandria, e di Cassine, alla Croce Verde di Alessandria, ai nuclei comunali di Protezione Civile di Valenza e Conzano, ai Rangers di Arquata e dell’Aib della Val Cerrina. La Provincia di Alessandria, nel suo ruolo di cabina di regia, attraverso il servizio di Protezione Civile, ha già predisposto ulteriori ordini di materiale da destinare alla Rsa che sarà nuovamente distribuito nelle prossime settimane.