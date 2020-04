Ciclista ubriaca contro una Lancia Y, denunciata per guida in stato d’ebbrezza

CASALE MONFERRATO - E’ passata davanti alla caserma dei Carabinieri di Casale in bicicletta, pedalando di buona lena per andare a lavorare, in una struttura sanitaria pubblica dove lavora come addetta alle pulizie. Alla seconda rotonda, la ciclista 46enne è finita contro una Lancia Y. L’incidente sabato scorso, alle 6.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Entrambi i protagonisti dell’incidente sono stati sottoposti all’alcol test: mentre l’automobilista è risultato sobrio, la ciclista aveva un tasso alcolemico nel sangue pari a 1.19 grammi per litro. Trasportata all’ospedale, è stata giudicata guaribile in otto giorni. E’ però scattata anche la denuncia per guida in stato d’ebbrezza, e la sua patente subirà la revisione della Prefettura.