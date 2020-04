Via Legnano, 75enne trovato morto in casa

ALESSANDRIA - Polizia Municipale, 118 e Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Legnano, ad Alessandria, per un soccorso persona.

Una volta all’interno dell’appartamento, gli operatori sanitari hanno purtroppo constatato che il 75enne, era morto. Sembra che il decesso risalga a qualche giorno fa.

Gli accertamenti sono ancora in corso. Bisognerà capire cosa sia accaduto. Sembra che la vittima avesse patologie. Soccorsi e sopralluogo, come avviene da quando è iniziata l’emergenza, sono avvenuti in sicurezza.

Seguono aggiornamenti.