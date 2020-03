In diretta streaming la Messa del vescovo di Alessandria

ALESSANDRIA - Il vescovo di Alessandria, Guido Gallese, oggi, nella quinta domenica di Quaresima, alle ore 16, celebra “a porte chiuse” la Santa Messa nella sua cappella privata. E' però possibile seguire la funzione in diretta streaming. "Una supplica particolare alla Madonna della Salve (patrona della Diocesi) - recita una nota vescovile - per affidare nuovamente alla materna protezione di Maria tutta Alessandria, in particolare chi si sta prodigando perché questa situazione di emergenza finisca presto". Il servizio è realizzato grazie alla preziosa collaborazione dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Alessandria.