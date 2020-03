Taxi gratuito anche per il personale della Clinica Città di Alessandria

ALESSANDRIA - Il servizio attivato nei giorni scorsi, grazie alla disponibilità di alcuni tassisti, per consentire al personale medico-sanitario di usufruire gratuitamente del trasporto per raggiungere o tornare dal proprio luogo di lavoro, nell’ambito della cintura urbana, si allarga ulteriormente. L’Amministrazione Comunale, tramite l'assessore al Commercio Mattia Roggero, segnala infatti che alcuni tassisti, già operativi per questo servizio a favore del personale dell’Ospedale, si sono resi disponibili anche per gli operatori sanitari del Covid Hospital Clinica Città di Alessandria in via Moccagatta.

Per usufruire del servizio sarà sufficiente prenotare la corsa chiamando il numero “dedicato”, segnalato al Covid Hospital alessandrino dai tassisti disponibili all’erogazione di questo servizio: la corsa diurna è garantita nei trenta minuti, quella notturna è prenotabile entro le 23. Sarà necessario esibire l’autocertificazione per spostamento per comprovate esigenze lavorative e il trasporto avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza e quindi al massimo con due persone per auto.

“La vostra generosità è, per tutti, esempio e supporto imprescindibile per la crescita della comunità, oggi così duramente colpita. Ci auguriamo che questo grande gesto comunicativo, etico e sociale possa rafforzare il senso del vivere civile. Un grazie di cuore da tutti i Dipendenti del Policlinico di Monza Alessandria" scrive la Direzione Generale, Sanitaria e Amministrativa.