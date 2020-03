La serie C decide il suo futuro

ALESSANDRIA - La Lega Pro sceglie il suo futuro. Lo farà insieme a tutti i 60 club, nell'assemblea in call conference, venerdì 3 aprile, alle 11. "Alla luce della situazione emergenziale che stiamo vivendo, abbiamo ritenuto necessario confrontrarci in assemblea - spiega il presidente della C, Francesco Ghirelli - Parleremo degli effetti del covid-19 sulla stagione in corso e sulle azioni da intraprendere".

Soprattutto si discuterà su cosa fare del campionato in corso e ormai fermo dal 1° marzo per i gironi A e B e dal 9 per il C. Argomento di dibattito anche le conseguenze economiche "e i sacrifici - aggiunge Ghirelli - quindi anche i contratti dei giocatori". Un tema, quello degli stipendi dei tesserati, che è già oggetto del tavolo permanente di crisi a cui partecipa anche l'Assocalciatori.

In questi giorni il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia ha parlato di oltre tremila società che potrebbero sparire nel calcio dilettantistico.