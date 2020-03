Croce Verde: il supporto della Comunità senegalese con una donazione

ALESSANDRIA - In questo momento storico, la comunità fa quadrato attorno ai soccorritori e agli operatori sanitari che combattono contro il Covid-19. Croce Verde in prima linea dal primo minuto dell'emergenza, insieme alla Croce Rossa, con professionalità e coraggio, senza sosta, per garantire i viaggi della speranza per le centinaia di persone che contraggono la malattia.

"Quando arriviamo sul posto indicato, i pazienti vengono visitati e stabilizzati - spiegano - Se è richiesto il ricovero, ripartiamo verso gli ospedali attivando tutte le procedure che l'emergenza impone".

Anche la Croce Verde ha bisogno d'aiuto, i dispositivi di sicurezza scarseggiano. Il supporto è arrivato anche dall'Associazione dei senegalesi di Alessandria: il presidente ha bussato alla porta della Croce Verde alessandrina e ha consegnato un contributo. Un gesto importante, un abbraccio virtuale che valica tutti i confini.