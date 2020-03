Covid-19: i pazienti in via di guarigione ricoverati a Valenza

VALENZA - Da oggi, il Cavs (continuità a valenza sanitaria dell'ospedale Mauriziano), struttura dell'Asl Al, è destinata ai pazienti Covid-19 dimessi dall'ospedale perché in via di miglioramento, ma che non possono ancora essere mandati a casa.

Venti posti letto che si aggiungono al piano di riorganizzazione in atto per cercare di aumentare la capacità di gestire l'alto numero di contagiati che devono ricorrere alle cure ospedaliere, e, purtroppo, in molti casi Intensive.