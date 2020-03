Campagna Amica: agriturismi disponibili alla consegna dei pasti a domicilio

PROVINCIA - Gli agriturismi di Terranostra Campagna Amica della provincia si sono resi disponibili alla consegna di pasti a domicilio come consentito dal Decreto #iorestoacasa attuando tutte le precauzioni ed evitando, ovviamente, che il momento della consegna preveda contatti personali. In questo modo viene offerta la possibilità di far gustare piatti sani, genuini e della tradizione soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, ci riferiamo in particolare agli anziani ed alle persone sole.

“Un servizio di grande utilità in questo momento di emergenza sanitaria per cui ringraziamo il presidente della Regione Alberto Cirio che, in seguito alle nostre sollecitazioni, si è impegnato affinché gli agriturismi, come previsto dal decreto, possano essere d’aiuto e preparare pasti da consegnare a domicilio”, hanno affermato il presidente e il direttore di Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco e Roberto Rampazzo.

Questo via libera, infatti, consente a chi vorrà attrezzarsi, di poter, seppure in modo diverso con le consegne a domicilio, proseguire l’attività di ristorazione agrituristica, sempre con i principi che animano normalmente questo tipo di cucina, impiegando, quindi, prodotti della propria azienda e rivisitando le ricette della tradizione.

“Rimaniamo tutti a casa, questo sacrificio sarà utile a superare l’emergenza per rivedere presto tutti gli amanti della campagna nelle nostre aziende. Intanto continua il filo diretto con clienti, consumatori e cittadini che viene mantenuto soprattutto tramite i canali social dove i cuochi contadini diventano tutor di corsi di cucina on line” concludono Bianco e Rampazzo.

Tutte le informazioni sul sito www.campagnamica.it dove vengono anche spiegati trucchi e segreti della pasta e dei dolci fatti in casa, dei tempi di lievitazione e delle modalità di conservazione e delle materie prime da utilizzare, dalla farina alle uova, dalle verdure ai formaggi, dalla carne alla frutta.